O Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), vai celebrar contrato-programa com o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, tendo em vista uma comparticipação financeira, até 10 mil euros, para o desenvolvimento do projeto ‘Programa Mais Contigo’, no presente ano.

Uma medida que foi aprovada, hoje, em Conselho de Governo e que constitui um apoio importante para a concretização do plano de atividades desta instituição, no âmbito deste projeto, para 2025.

Implementado em 2021, em parceria com o SESARAM e com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e com o apoio da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, através do IASAÚDE, IP-RAM, o ‘Programa Mais Contigo’ é dirigido a estudantes do 3.º ciclo e ensino secundário nas escolas da Região Autónoma da Madeira e está assente numa intervenção multinível em rede, tendo por objetivos gerais promover a saúde mental e bem-estar dos jovens, prevenir comportamentos suicidários, combater o estigma em saúde mental e criar uma rede de atendimento em saúde mental.

Através deste projeto são, ainda, trabalhadas as competências sociais dos jovens, promovendo o autoconceito, a capacidade de resolução de problemas, o desenvolvimento da assertividade na comunicação, a melhoria na expressão e gestão de emoções, a deteção precoce de situações de distúrbio mental e o fortalecimento das redes de apoio nos serviços de saúde.

“Desta forma, o Governo Regional da Madeira reconhece e apoia o trabalho meritório que tem vindo a ser realizado pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que prossegue fins de saúde, dedicando-se, sem fins lucrativos, à prevenção, promoção e proteção da saúde através da prestação de cuidados de medicina preventiva e curativa na área da psiquiatria e saúde mental, e, ainda, na área da reabilitação física e dos cuidados paliativos, destacando como exemplo desse trabalho o ‘Programa Mais Contigo’, desenvolvido em contexto escolar”, destaca o Instituto de Administração da Saúde, num comunicado enviado à redação.