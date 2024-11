No âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 2024, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) procedeu, esta terça-feira, à entrega de certificados de participação na campanha de limpeza “Clean Up the World – Limpar o Funchal do Mar à Serra”, bem como à entrega de prémios aos vencedores do 3.º Desafio de Expressão Plástica associado à iniciativa, que contou com a participação de 22 instituições.

A campanha, com uma forte componente pedagógica, dando continuidade às múltiplas ações de educação ambiental que a autarquia tem vindo a desenvolver, realizou-se no passado dia 4 de outubro, envolvendo 1.182 voluntários de diversas entidades públicas e privadas, que recolheram cerca de 4,2 toneladas de resíduos em ações de limpeza na cidade.

Durante a cerimónia, que decorreu no Salão Nobre, e na qual esteve presente a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, entre outras entidades, a presidente da autarquia, Cristina Pedra, destacou o trabalho do Município na gestão de resíduos e reciclagem. Segundo adiantou, O Funchal já alcançou uma taxa de 28,6% na preparação de resíduos para reutilização e reciclagem, superando a meta regional de 25% prevista para 2025.

A autarca também sublinhou o investimento de mais de 6 milhões de euros na renovação da frota e equipamentos do Departamento de Ambiente, além do reforço de recursos humanos na área operacional.

Em jeito de apelo, Cristina Pedra referiu que a sustentabilidade da cidade depende do compromisso de toda a sociedade civil, escolas, entidades públicas e privadas, sublinhando que “a cidade é de todos”, acreditando que “juntos” é possível garantir um futuro mais “consciente” e “responsável”.

Entre os dias 18 a 22 de novembro, a autarquia do Funchal dinamiza várias iniciativas no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 2024, que este ano decorre sob o lema “O Desperdício Alimentar Não Tem Paladar!”.

As atividades incluem ações de sensibilização para uma gestão mais sustentável dos recursos e promoção de práticas ambientalmente responsáveis. A Câmara Municipal do Funchal reforça, assim, o seu compromisso com a educação e a sensibilização ambiental, envolvendo a comunidade num esforço coletivo na promoção de mudanças comportamentais.