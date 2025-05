Arranca no próximo fim de semana a 25.ª quinta campanha de recolha de alimentos, promovida pelo Banco Alimentar.

De acordo com a dirigente Fátima Aveiro, em declarações à rádio JM-FM, a ação solidária decorre à semelhança das anteriores, ao mesmo tempo que as campanhas a nível nacional.

As recolhas terão lugar no Continente, Pingo Doce e Super São Roque, e visam angariam bens essenciais, como laticínios, conservas, massas, etc.

Mais evidencia Fátima Aveiro que são ainda necessários voluntários para alguns supermercados como é o caso do Forum Madeira. “São sempre bem vindos e podem contactar o Banco Alimentar diretamente ou através das redes sociais”, remata.