Reaberta ligação entre São Vicente e Ponta Delgada pelas Quebradas

Tratou-se de uma das obras de reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade, depois da enxurrada do dia 25 de dezembro de 2020, que afetou as populações da Ponta Delgada e da Boaventura.

No total, a Região investiu 5,2 milhões de euros, nestas obras.A construção do troço no Lombinho começará em breve, de acordo com informação do Governo Regional.