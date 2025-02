O secretário regional de Saúde e Proteção Civil admitiu, hoje, que até o final do ano, possa ter no terreno, o rastreio ao cancro do pulmão. Pedro Ramos, que falava aos jornalistas à margem do Fórum integrado no Dia Mundial do Cancro e que decorre durante toda a manhã no Colégio dos Jesuítas, sublinhou que o mesmo deverá acontecer com os rastreios ao cancro gástrico e da próstata.

Numa primeira fase, avançarão espirometrias em todos os concelhos.

Já questionado sobre a razão da não renovação com Marco Lobato para continuar como vogal no Serviço Regional de Proteção Civil - como noticia hoje o JM na página 10- Pedro Ramos afirmou que foi uma decisão daquele profissional, tendo a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil ido buscar Oliveira Martins para número dois daquele serviço agora liderado por Richard Marques porque tem colaborado com o Governo há vários anos, tendo feito vários cursos.

”Marco Lobato quer abraçar outros projetos. Está no seu direito. Mas quero agradecer todo o trabalho que fez connosco ao lado de António Nunes”, sublinhou Pedro Ramos.

Voltando ao Fórum que decorre toda a manhã e que é uma organização da Direção Regional da Saúde, Pedro Ramos afirmou que o evento tem como objetivo o de ser mais um veículo de sensibilização para a doença oncológica. É preciso começar por bons hábitos, como evitar comportamentos de risco: o álcool, o sol em excesso, entre outros. Da parte do Governo Regional, o papel é o de continuar a educar todos os cidadãos. O investimento, prosseguiu, deve ser feito a montante.