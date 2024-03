O Rastreio da Retinopatia Diabética está a decorrer desde o dia 28 de fevereiro nas freguesias de Santa Cruz e Gaula, e prolonga-se até 22 de março. Segue-se o concelho de Machico, devendo esta ação começar, previsivelmente, a 27 de março, segundo comunicado do SESARAM.

O Rastreio da Retinopatia Diabética destina-se aos utentes diabéticos, com idade a partir dos 12 anos, residentes na Região Autónoma da Madeira, sendo a convocatória/convite realizado por carta ou por telefone.

O rastreio sistemático da Retinopatia Diabética teve início na Região em 2007, sendo fundamental na deteção precoce e no tratamento atempado desta complicação da diabetes. A 10ª volta do Rastreio da Retinopatia Diabética iniciou-se no Centro de Saúde do Caniço, em novembro de 2023 e deverá abranger mais de 20 mil pessoas.

Na eventualidade de qualquer esclarecimento ou novo agendamento, os utentes devem contactar o SESARAM, EPERAM, através do número de telefone 291 149020.