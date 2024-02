Raquel Coelho, cabeça-de-lista do PTP às eleições legislativas nacionais, veio, esta tarde, se pronunciar sobre o que considera ser o “oportunismo” de partidos e políticos na Madeira que “nunca moveram uma palha” no combate anticorrupção e que agora “graças à operação do DCIAP” vêm tentar “colher os louros”.

“Isto depois do trabalho estar feito é fácil”, começou por referir.

“Enquanto o regime estava forte, onde estavam eles? Ainda ajudavam os corruptos a perseguir os democratas que lutavam contra a corrupção”, afirmou, tendo recordado os sucessivos levantamentos da imunidade dos ‘democratas do jornal Garajau’ que tinham assento parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, quer fossem do PND ou do PTP, para irem responder a tribunal aos “inúmeros processos que corruptos lhes colocavam para os tentar silenciar”.

A concluir, Raquel Coelho diz que nunca se esquecerá das “injustiças a que foram sujeitos com a ajuda”, a par da “permissividade”, dos próprios partidos da oposição, “que nunca abriram a boca sobre as perseguições de que foram sujeitos os democráticas do jornal Garajau, desde agressões, ameaças, atos de vandalismo, perseguição judicial, penhora de património e indemnizações milionárias”.