Estão oficialmente abertas as inscrições para o Rally Paper de São Vicente, uma das atividades integradas no programa das Festas de São Vicente. O evento terá lugar no dia 27 de agosto, a partir das 10h00.

Destinada a equipas entre três a cinco participantes, a iniciativa propõe um percurso desenhado para valorizar e dar a conhecer os recantos mais emblemáticos e pitorescos do concelho. Ao longo do trajeto, os participantes serão postos à prova com enigmas, desafios físicos e momentos de contemplação da natureza local.

O encerramento da atividade será marcado por um almoço-convívio, durante o qual serão entregues prémios às três equipas com melhor desempenho.

As inscrições estão abertas até 20 de agosto e podem ser realizadas através do número 291 840 020 ou preenchendo o formulário disponível nas redes sociais da autarquia.