Bom dia e bom fim de semana!

- Termina o Rali Madeira. A competitividade e a emoção aceleram hoje para a zona Oeste. A atualização de todas as novidades é nas plataformas do JM Madeira e da Rádio 88,8FM. À passagem dos carros respeite as regras de segurança. Às 18h30, o pódio e a entrega de prémios, na Praça do Povo.

- Festival das Artes no concelho da Calheta: 10h00 e 13h00, gravura em relevo, na Calheta; 17h30, performance teatral, Fajã da Ovelha; 19h30, livecooking com a Biqueira, Paul do Mar; 21h30, documentário “À Volta da Mesa 2”, salão paroquial da igreja de Santo Amaro.

- Na semana Gastronómica de Machico a animação começa com o Teatro Bolo do Caco com a “Família Madeirense”; às 18h00 cozinha ao vivo: depois, segue-se a atuação dos grupos de Folclore do Porto da Cruz e dos Açores; Petra Gomes; Lux Band; De Passagem e por fim baile da Bandida.

- No Montado da Esperança, em São Roque, prossegue a ‘Festa da Alegria’, com muita animação e comes e bebes.

- Nos Lameiros, a tradicional festa em honra a Nossa Senhora da Saúde com a novena às 20h00, seguida de muita animação. Às 23h00, Miro Fretas.