A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve presente na cerimónia da Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Casa do Povo de Gaula, presidida por Miquelina Faria que inicia agora o terceiro mandato.

Na ocasião a governante elogiou o trabalho da Casa do Povo e dos dirigentes e voluntários que se envolvem nas inúmeras iniciativas com destaque para a promoção e divulgação das tradições e cultura madeirense sem esquecer o apoio que é dado à terceira idade.

Recorde-se que recentemente o Governo Regional celebrou contratos com as Casa do Povo com vista a assegurar o funcionamento para este ano reconhecendo a importância destas instituições para a Região.