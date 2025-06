A deputada Rafaela Fernandes, anterior secretária regional de Agricultura e Ambiente, fez uma declaração, na apreciação na especialidade da proposta de orçamento, em concreto para a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

A parlamentar focou exemplos de boas práticas do executivo e os compromissos assumidos com os profissionais mais diretamente ligados às florestas e à prevenção de incêndios, criticando a forma como a oposição tem abordado a matéria, como se estivesse “a gozar com que trabalha”. Acusou a oposição ainda de “anarquia de pensamento” ao nível da política ambiental.

“Há seis meses, os deputados não se preocuparam com os profissionais que ficaram com seis meses de atualizações em atraso”, porque a soberba pelo poder foi superior ao serviço público”, disse Rafaela Fernandes, referindo-se à queda do governo regional causada pela oposição. Desfez assim, “a charada protagonizada pelos partidos da oposição, com o choradinho” de que seria melhor para os madeirenses.