No dia 1 de maio, o centro comercial Madeira Shopping recebe “mais uma noite em que a cultura geral e a diversão se cruzam, num plano ideal para fazer em família ou com amigos”.

Segundo nota enviada pelo shopping, a sugestão “perfeita para quem não dispensa uma boa noite de jogos” será com as Quiz Nights, em parceria com a Dr. Why. Com início às 20h30, o quiz interativo acontece no primeiro dia de maio e desafia a cultura geral, enquanto dá aos participantes a oportunidade de ganhar prémios em cartão de compras.

As Quiz Nights decorrem na Praça de Restauração, no Piso 1 do centro comercial, e a inscrição é gratuita e realizada no local, seguindo as indicações que estarão projetadas nos ecrãs, sendo limitada a 200 participantes por ronda.

Em cada sessão, há duas rondas de 15 perguntas e os melhores jogadores de cada são premiados com um cartão Surprise de 30€, que poderá ser utilizado nas lojas do MadeiraShopping.

“As Quiz Nights fazem parte da aposta contínua do centro comercial em proporcionar momentos de lazer e descontração aos visitantes e vão continuar a marcar a agenda, até ao final do ano, todas as primeiras quintas-feiras de cada mês”.