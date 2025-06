O MadeiraShopping convida todos a juntar-se às Quiz Nights, em parceria com a Dr. Why. O quiz interativo de cultura geral realiza-se a partir das 20h30, na Praça de Restauração (Piso 1), e promete testar conhecimentos e oferecer prémios, num ambiente descontraído e cheio de boa energia.

A inscrição é gratuita e feita no local, estando limitada a 200 participantes por ronda. Cada sessão conta com duas rondas de 15 perguntas, e os melhores jogadores de cada uma serão premiados com um cartão Surprise de 30€, válido nas lojas do Centro.

As Quiz Nights fazem parte da missão do MadeiraShopping em proporcionar experiências culturais, sociais e de lazer à comunidade. Acontecem todas as primeiras quintas-feiras do mês, ao longo de todo o ano.

Data: Até dezembro, na 1.ª quinta-feira do mês

Hora: 20h30

Local: Funchal, MadeiraShopping, Praça de Restauração, Piso 1

Participação: gratuita e limitada a 200 participações por edição