O V Festival Regional de Dança Escolar, integrado no programa da Festa da Flor 2025, acontece hoje e amanhã no palco da Avenida Arriaga. Amanhã, tem lugar às 15 horas, a entrega dos certificados de participação.

Esta iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, operacionalizada pela Direção Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística, junta grupos e alunos que exploram a dança em contexto escolar, desde o 1.º ciclo até à Modalidade Artística de Dança nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário da Região Autónoma da Madeira. Durante dois dias, o público poderá assistir e vibrar com atuações cheias de energia, onde diferentes estilos ganham vida no palco – do tradicional ao contemporâneo, do pop rock ao hip hop e muito mais.

O Festival Regional de Dança Escolar pretende igualmente divulgar junto da comunidade as práticas de dança educativa desenvolvidas em contexto escolar, tendo como principais objetivos: fomentar a participação dos alunos das escolas da RAM em eventos locais e regionais, promover atividades artísticas que contribuam para a formação artística e cultural da população escolar e promover o intercâmbio entre as práticas artísticas na área da dança desenvolvidas nas escolas da RAM.

A iniciativa, que decorre em parceria com a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura visa dar visibilidade ao trabalho feito pelos alunos, assim como, simultaneamente, levar energia e movimento ao coração da capital madeirense. Nesta edição, o festival conta com 15 escolas e um total de 297 alunos.