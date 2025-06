As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta-feira, feriado religioso do Corpo de Deus, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de norte/noroeste.

As temperaturas previstas são de 24º de máxima e 20ºC de mínima, sendo que deste modo pode optar por um passeio pelas serras da Madeira ou então por uma ida à praia, com a temperatura da água do mar a oscilar entre 21/22ºC, muito convidativa a banhos.

Na costa norte, as ondas serão de norte/noroeste com 1 metro e na costa sul do quadrante sul inferiores a 1 metro.