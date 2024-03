Quinta do Poço acolhe estagiários franceses

Durante esta quinta-feira, a vereadora da CMF, que tutela os espaços verdes, Nádia Coelho, no decorrer de uma visita de trabalho à Quinta do Poço, no Imaculado Coração de Maria, onde funciona a Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, desejou as boas vindas a um grupo de estagiários franceses.

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, do Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática, recebe alunos das escolas de formação MFR Rennes – St. Gregoire e escola CFA – Agricole Public Ribécourt, no âmbito do Programa Erasmus, onde realizam um estágio em ambiente profissional, nomeadamente na criação e manutenção de espaços verdes e na produção de plantas ornamentais.

Os estagiários, oriundos de França, com idades compreendidas entre os 16 e 17 anos e cujos projetos se estendem de dia 4 a 27 de março e de 6 a 19 de abril, respetivamente, integram as tarefas quotidianas da equipa da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos num intercâmbio que certamente muito contribuirá para o desenvolvimento e aquisição de novas competências e enriquecimento das suas vidas académicas.