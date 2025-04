“Na sequência da informação veiculada anteriormente, acerca do acesso à Rede de Informação da Saúde (RIS), o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) esclarece que os condicionalismos verificados no acesso aos sistemas de informação da Região Autónoma da Madeira prenderam-se com questões informáticas, nomeadamente na ligação dos sistemas regionais à RIS.

O IASAÚDE, IP-RAM sublinha e agradece o apoio dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. E.P.E. (SPMS, E.P.E.), cuja colaboração foi essencial para superar os constrangimentos verificados durante o dia de ontem.

Refira-se que esta situação foi pontual e que o serviço já se encontra restabelecido.

De recordar que, apesar das questões informáticas, foi assegurada a continuidade dos serviços, através de processos manuais”, refere comunicado à imprensa.