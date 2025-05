O secretário regional das Finanças recebe, ao longo desta sexta-feira, os partidos com assento parlamentar. O objetivo é auscultar e, eventualmente, recolher contributos para a proposta de Orçamento Regional de 2025.

O primeiro partido a ser ouvido foi a Iniciativa Liberal, com Gonçalo Maia Camelo e transmitir, no final da audiência, que “abordamos alguns dos temas que este orçamento deve ter em conta. Percebemos que a proposta será similar à que foi apresentada em dezembro de 2024, é o que faz sentido porque efetivamente é o mesmo Governo e o orçamento, em parte já foi executado”.

E “transmitimos também que gostávamos que algumas das soluções que já estavam contidas na anterior proposta não desaparecessem, porque algumas delas eram importantes”.

Nestas, destacou “algumas medidas programáticas no sentido da redução da despesa do Estado [Governo]. Nomeadamente, previa que não pudessem existir contratações de funcionários públicos que não fossem para compensar saídas, previa também uma avaliação da necessidade da existência de eventuais duplicações de serviços... no fundo, não queremos extinguir nada, queremos é que os recursos sejam mais bem geridos. Cima de tudo, uma racionalização”.

No mais, também “transmitimos quais são as nossas prioridades e eventualmente os nossos pontos de discordância em relação à proposta que sabemos que vai aparecer. Nós entendemos que o desagravamento fiscal deveria ser mais ambicioso e mais alargado, entendemos que são necessárias medidas efetivas, e se calhar mais disruptivas e ambiciosas ao nível da habitação, saúde e mobilidade”.

“Transmitimos também alguma preocupação com as baixas taxas de execução e de planeamento dos apoios a incentivos às empresas”, ditou ainda.

Ao longo do dia, pelo edifício do Governo Regional, vão passar delegações também de CDS, Chega e PS, pela manhã, e ainda JPP e PSD, já pela tarde.

A proposta de Orçamento Regional para 2025 será discutida no plenário madeirense entre 16 e 20 de junho.