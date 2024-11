Entrando na ordem do dia, no plenário madeirense, nesta terça-feira, passou-se já à apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do PS, intitulado ‘auditoria pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas a determinados atos, procedimentos ou aspetos da gestão do Sector Público Administrativo Regional da Região Autónoma da Madeira’.

Em termos práticos, os socialistas pretendem um levantamento exaustivo de tudo aquilo que foi feito pelos sucessivos governos liderados por Miguel Albuquerque entre 2015 e 2024.

“Queremos ir além daquilo que é feito pelo Tribunal de Contas, queremos procedimentos que não são alvo do Tribunal de Contas”, disse Paulo Cafôfo na apresentação do documento. Especificou tudo aquilo que pretende que seja alvo de auditorias, praticamente em todos os institutos e empresas públicas, aproveitando para ‘ao de leve’ criticar o Chega, que “ziguezagueia”, acusando-o que “ora retirar o documento que pretendia uma auditoria, ora apresentando uma moção censura”.

“O Chega não está a fazer mal agora, fez mal quando deu a mão ao governo de Miguel Albuquerque”, disse o líder do PS Madeira à bancada do PSD.