Na Madeira, quem procura casa, fá-lo em busca de algo a custar, em média, cerca de 280 mil euros, sendo que estão a ser anunciadas, em média, por 480 mil euros.

A informação é avançada pelo Imovirtual, portal imobiliário de referência que divulga, hoje, um novo estudo relacionado com a comparação entre a procura e a oferta, ao longo dos meses de abril, maio e junho.

A nível nacional, o valor anunciado das casas para venda está 80 por cento mais elevado do que o procurado. Porto (66.67%) e Faro (62.33%) são os distritos com maior discrepância entre os preços anunciados no mercado e os valores procurados pelos utilizadores. No Porto, estes procuram casas por 225.000€ e o valor anunciado é, em média, 375.000€ e em Faro, procuram por 300.000 € e o valor anunciado de oferta está em 487.000€.

Quanto à Madeira, os utilizadores procuram por casas a custar, média, 280 mil, sendo que estão a ser anunciadas por 480 mil, em média.