“Que no próximo ano, mesmo em gestão, continuem a fazer aquilo que fizeram em 2024, pois a causa pública não pode parar, a bem de todos”. Palavras de Ireneu Barreto a Miguel Albuquerque e restantes membros do Governo Regional, hoje, aquando da habitual visita de cortesia em cada época natalícia.

O desejo expresso pelo Representante da República teve com base comparativa o desempenho do ano que ainda decorre, em que “em condições muito difíceis, em gestão e sem orçamento, durante seis / sete meses, nunca foi por isso que deixaram de governar, de fazer crescer a economia e com os serviços sempre a funcionar”.

Também por isso, Ireneu Barreto agradeceu ao Governo Regional “tudo o que fizeram em 2024”. Marcaram, presença no Palácio de São Lourenço Jorge Carvalho, Pedro Ramos, Eduardo Jesus, Rafaela Fernandes, Pedro Fino e Ana Sousa, tendo Rogério Gouveia, em licença de parentalidade, faltado à chamada, que se deu imediatamente após a mesma comitiva ter estado na Assembleia Regional, com o mesmo propósito.