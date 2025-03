A Junta de Freguesia de São Martinho irá celebrar amanhã, dia 3 de março, a partir das 18h00, nos Jardins do Centro Cívico de São Martinho, o 446.º aniversário da Freguesia de São Martinho.

A celebração remete ao dia 3 de março de 1579, data em que foi criada a Paróquia de São Martinho.

O evento que terá lugar esta segunda-feira contará com a presença do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves, a presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.