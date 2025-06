Quatro praias sob vigilância do SANAS Madeira no início da época balnear

As praia das Palmeiras, dos Reis Magos, da Ribeira Brava e do Seixal abriram, no passado domingo, a época balnear contando com vigilância por parte do SANAS Madeira, que já prestava serviço nas piscinas naturais do Seixal.

Este facto foi assinalado hoje nas redes sociais do SANAS, que destaca o facto de haver mais recintos balneares vigiados.

Adianta a mesma entidade que foi também colocado, na Praia das Palmeiras, o balizamento de proteção e a plataforma flutuante para usufruto dos banhistas durante o período de época balnear.