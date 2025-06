Quatro enfermeiras especialistas integrantes do Grupo de Investigação em Enfermagem (GIE) do SESARAM, EPERAM, participaram recentemente no Congresso do Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN Congress), realizado em Helsínquia, na Finlândia.

As enfermeiras especialistas Andreia Velosa, em Saúde Mental, Joana Escórcio, em enfermagem médico-cirúrgica, Carla Costa, em Reabilitação, e Sílvia Ornelas, coordenadora do GIE do SESARAM, EPERAM, também especialista em enfermagem médico-cirúrgica, representaram Portugal, a Região Autónoma da Madeira e o SESARAM, EPERAM, num evento que reuniu mais de 7.000 participantes de todo o mundo.

O ICN Congress é o maior encontro mundial de enfermagem, constituindo uma plataforma de excelência para a partilha de conhecimento científico, boas práticas, desenvolvimento profissional e fortalecimento da liderança em enfermagem, com impacto direto na qualidade e segurança dos cuidados prestados à população.