O vento forte está a gerar alguns constrangimentos no Aeroporto da Madeira, onde, conforme é possível perceber, através do Flight Radar24, estão quatro aeronaves ‘às voltas’ no espaço aéreo madeirense.

Reportamo-nos a um airbus da Condor, outro da easyJet, um terceiro da Wizz Air e, por fim, um ATR 72-500 da Swiftair (este último, um cargueiro).

Há outros aviões em rota, um deles a passar sobre a Madeira, mas com destino a Tenerife.

De resto, o presidente do Governo Regional foi um dos que ficou retido devido ao vento forte. O governante ficou na ilha do Porto Santo, uma vez que o voo da Binter não realizou a viagem. Era aguardada a comparência de Miguel Albuquerque na festa do Monte.