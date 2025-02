A Comissão Política do PS-Madeira aprovou, hoje, a lista de candidatos às eleições legislativas regionais do próximo dia 23 de março. Uma lista que, como classificou o presidente do partido – que encabeça a candidatura – garante qualidade, competência e experiência política.

A lista de candidatos – que foi aprovada por maioria, com 30 votos a favor, quatro brancos e um nulo – é inteiramente paritária, sendo que, do número 1 ao 24, tem 46% de mulheres e, do 25.º ao 47.º lugares, conta com 51% de elementos do sexo feminino.

De acordo com nota enviada à redação, no final da reunião, Paulo Cafôfo apontou as principais novidades nos dez primeiros lugares comparativamente à última candidatura, a começar pelo regresso de Sílvia Silva e Elisa Seixas, antigas deputadas, que se destacaram pela competência e provas dadas, mas também o coordenador dos Estados Gerais, o professor universitário e investigador Gonçalo Leite Velho.

Além da qualidade e da experiência política, o líder socialista e candidato a presidente do Governo Regional explicou que o objetivo foi compor uma lista que possa mostrar aquilo que o PS vai apresentar aos madeirenses. “Nós temos pessoas, ideias e um projeto”, realçou, sublinhando que é necessária a convergência de votos no PS para garantir estabilidade governativa e pôr fim à instabilidade criada pelo PSD e Miguel Albuquerque.

De acordo com a nota, Paulo Cafôfo relevou que o PS é um partido de poder, que almeja governar a Região, para, com estabilidade e compromisso, ir ao encontro das necessidades dos madeirenses e resolver os problemas ao nível da habitação, da saúde e dos rendimentos, com propostas exequíveis, não entrando em populismos, nem em demagogia.

O presidente do PS-M disse acreditar que o ano de 2025 vai marcar a viragem política na Região, algo que irá acontecer com a coragem dos madeirenses. Desafiou, por isso, as pessoas a confiarem no PS, partido que, reforçou, tem quadros, ideias e um projeto para marcar a diferença e provocar a mudança que os madeirenses querem na Região.