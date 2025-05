Foi hoje publicada em Diário da República a orgânica do XVI Governo Regional da Madeira, promulgada na passada sexta-feira pelo Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

O Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2025/M aprova a nova estrutura e funcionamento do Executivo madeirense, que passa a contar com nove departamentos: a Presidência do Governo Regional e oito secretarias regionais, incluindo áreas como Educação, Saúde, Turismo, Economia, Inclusão e Infraestruturas.

O diploma define também as atribuições da Presidência, como a cooperação externa e a gestão das Casas da Madeira no território continental e nos Açores, e de todas as outras tutelas do novo Governo.

