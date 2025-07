O PTP manifestou hoje apoio à greve dos motoristas da Horários do Funchal.

Em comunicado, o partido assinala que “José Manuel Coelho, ex-deputado do PTP, esteve solidário com os motoristas da Horários do Funchal que fizeram greve hoje, no dia da festa do PSD no Chão da Lagoa”.

“O PTP está solidário com os trabalhadores em luta por melhores salários e melhores condições de trabalho . Viva a luta dos motoristas e sua unidade e consciência de classe!”, defendeu José Manuel Coelho citado no comunicado.