“Marta Temido dizer que não sabia de nada das gémeas luso-brasileiras é a mesma coisa que o “Alibaba dizer que não sabe o que se passa na gruta dos 40 ladrões””.

Palavras de José Manuel Coelho, do PTP, numa nota enviada à redação, na qual frisou que a ex-ministra da Saúde não tem condições de liderar a candidatura do PS ao Parlamento Europeu.

“É uma vergonha o Governo andar a fazer favores ao Marcelo Rebelo de Sousa à custa do dinheiro dos contribuintes para comprar a influência do Presidente da República”, lamentou o líder do partido.

Para Coelho, é necessário combater a ideia que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem.

O PTP mais critica a discriminação que foi feita aos candidatos da Madeira nas listas dos partidos às Eleições Europeias e pede o voto no único candidato das ilhas e que representa o Portugal profundo.