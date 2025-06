PTP diz que “arrogância” é “fruto do regresso das maiorias absolutas do PSD”

O PTP, pela voz de Raquel Coelho, veio também a público criticar os apartes do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, ontem, na Assembleia Legislativa Regional, dizendo que “a arrogância de Eduardo Jesus é fruto do regresso das maiorias absolutas do PSD”.

“A população ficou tão intoxicada com a propaganda da necessidade de estabilidade que se esqueceu do que isso implica na prática. Há um lado negro das maiorias absolutas, que põem em causa o sistema democrático e o bom funcionamento das instituições”, considera dirigente em comunicado..

Na opinião de Raquel Coelho, “as observações infelizes feitas pelo Secretário Eduardo Jesus sao uma das consequências da estabilidade e das maiorias absolutas”.

Os trabalhistas lembram as maiorias absolutas de Alberto João Jardim “e dos tempos áureos de Jaime Ramos enquanto líder do grupo parlamentar do PSD que insultava a oposição indiscriminadamente”.