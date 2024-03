José Manuel Coelho, candidato do PTP às legislativas nacionais de 10 de março, defendeu hoje que “Portugal tem de se aproximar dos valores pagos em Espanha nos salários e pensões mínimas”.

A necessidade destas medidas foi defendida hoje numa iniciativa realizada em Lisboa, onde o candidato afirmou “que a sua luta é em prol dos mais necessitados, ser a voz daqueles que não têm voz, dos reformados com baixas pensões, da luta pelo aumento dos salários”.

Coelho lembrou que viajou sem “acompanhantes ou bandeiras porque não tem dinheiro para pagar alimentação e viagens como fazem os grandes partidos que usam para isso o dinheiro dos contribuintes através das subvenções da Assembleia da República”.

O candidato referiu ainda que também não tem “os caciques do poder local a encher camionetas para andar atrás dele. Nem tão pouco tem o poder do nazareno da multiplicação do pão e do peixe para alimentar os seus seguidores citando a passagem bíblica: ‘Trabalhai não só pelo pão que perece mas sim por aquele que permanece, para a vida eterna’.

O PTP, prometeu, vai “canalizar os recursos do orçamento do estado em prol dos que mais precisam e não gastar o dinheiro a salvar bancos falidos e no sorvedouro de dinheiros públicos que é por exemplo a TAP para dar empregos aos boys dos partidos do sistema”.