O Comando Regional da PSP Madeira informou, esta tarde, que em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, tem feito um policiamento de visibilidade nos principais pontos turísticos da Região Autónoma da Madeira.

Esta ação tem incidido em especial sobre as zonas do Pico do Areeiro, Ribeiro Frio e Cais do Sardinha, locais de grande atratividade turística e bem assim, com maior propensão para desregulação de trânsito. Têm também sido realizadas ações no Monte, Cabo Girão e Baía de C.ª de Lobos.

A preocupação policial tem sido garantir a fluidez rodoviária e condicionar o estacionamento indevido a locais suscetíveis de causar menor perturbação, contribuindo para minimizar os efeitos da partilha de espaços com forte densidade turística.