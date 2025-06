No seguimento da notícia hoje publicada pelo JM, na edição impressa, sobre a casa assaltada e ocupada na Fajã das Galinhas, que suscitou a preocupação dos proprietários, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos informou que a PSP irá reforçar a vigilância naquela área, com vista a prevenir eventuais situações semelhantes no futuro.

De acordo com a presidente da autarquia, Sónia Pereira, a Câmara, que tomou conhecimento do caso através do JM, estabeleceu de imediato contacto com a PSP, a qual confirmou ter recebido uma denúncia relativa à presença de quatro indivíduos a ocupar uma habitação na zona da Fajã das Galinhas.

“Segundo informação prestada pela PSP, os mesmos abandonaram o local aquando da chegada das autoridades, sendo que a legítima proprietária terá optado por não apresentar queixa-crime”, dá conta a autarca, acrescentando que não foi notificada sobre a ocorrência por parte dos proprietários ou de terceiros.