A PSP-Madeira fiscalizou, por radar, entre 14 e 20 de maio e no âmbito da Campanha ‘Ao volante, o telemóvel pode esperar’, 420 veículos, tendo sindo verificadas duas infrações graves (mais de 30 km/h acima do limite fora das localidades ou mais de 20 km/h dentro das localidades.)

Presencialmente, foram fiscalizados 1296 veículos e seus condutores. Do total dos veículos fiscalizados durante a campanha, registaram-se 284 infrações rodoviárias, 11 das quais relativas ao uso indevido do telemóvel durante a condução.

Das restantes destacamos 34 por falta de inspeção periódica, 16 por falta de seguro, 6 por falta de uso de cinto de segurança ou outro dispositivo de segurança passiva, 5 por condução sob o efeito do álcool (TAS de 0,8 a 1,19 gls) e 2 por desrespeito à sinalização semafórica.

A informação foi divulgada hoje à comunicação social pelo Comando Regional da PSP-Madeira.

Esta foi a quinta das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano serão realizadas mais seis campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização. As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas pela PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos. O PNF de 2025 consagrou como prioritários os temas: velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

A Campanha de Segurança Rodoviária ‘Ao volante, o telemóvel pode esperar’, promovida conjuntamente pelo Comando Regional da PSP Madeira (CRM) e pelo Instituto de Mobilidade e Transportes – IP RAM (IMT), decorreu de 14 a 20 de maio e visou alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução.