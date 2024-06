PSD reúne com partidos sobre o Programa de Governo

Encontros decorrem neste momento por sugestão da direção do grupo parlamentar do PSD e do Governo Regional.

A ideia desta ronda negocial – que decorre à margem do debate em plenário – é demonstrar mais um sinal da disponibilidade do PSD e do Governo para a aprovação do documento considerado fundamental para a Região.

Os partidos estão a ser convidados a rever a sua posição, como a maioria tem desafiado de várias formas ao longo das últimas semanas.