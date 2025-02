O PSD reiterou hoje o compromisso assumido para melhorar as “condições de vida dos idosos”, tendo o partido destacado “a importância do Complemento Regional para Idosos, um apoio criado pelo Governo Regional em 2021.

O compromisso foi reafirmado por Bina Garcês, numa visita ao Centro Intergeracional de São Paulo, onde a candidata social-democrata às legislativas de 23 de março fez questão de recordar que “o Complemento Regional do Idoso foi criado pelo Governo do PSD para compensar as pensões baixas”.

“Por isso, desde 2021 que o valor atribuído já aumentou mais de 50% e vai continuar a aumentar na próxima legislatura até aos 150 euros mensais”, disse, citada em comunicado de imprensa.

O PSD recorda que esta “medida já abrange milhares de idosos”, mas o objetivo é alargar o “número de beneficiários” enquanto as pensões não aumentarem a nível nacional”.

“Os Governos do PSD têm vindo a trabalhar em diversas áreas no sentido de promover mais qualidade de vida a todos, sendo a população idosa também ela abrangida por medidas e políticas multidisciplinares, de que o Complemento Regional do Idoso é um forte exemplo”, destacou a candidata.