Esta manhã, o PSD reiterou o seu compromisso com a juventude da Região, durante uma iniciativa junto ao novo campo de futebol do Ribeiro Real.

O porta-voz da iniciativa, Bruno Melim, destacou os esforços contínuos do PSD para promover o desenvolvimento e bem-estar dos jovens madeirenses.

“Estamos aqui, numa infraestrutura recente, criada também para acolher os jovens de Câmara de Lobos e a prática desportiva do Concelho, de forma a dar um sinal que, no próximo mandato, vamos continuar a defender aquelas que são as principais causas e preocupações da juventude”.

Bruno Melim continuou a sua intervenção relembrando que, da parte do PSD, a aposta na juventude é relevante para o partido, uma vez que é o único que garante o aumento da representatividade jovem na Assembleia Legislativa Regional.

“Desde logo, porque o PSD é, em primeiro lugar, aquele que tem melhores condições de aumentar a sua representatividade juvenil na lista de deputados eleitos à Assembleia Legislativa Regional”, disse.

No momento, o porta-voz relembrou que, “para além do PSD dar voz aos jovens”, o partido assume outro conjunto vasto de compromissos, relativos à juventude, que passam por “(...) continuar a lutar pela majoração do financiamento da Universidade da Madeira, melhores condições de acesso aos estudantes deslocados, nomeadamente através de programas como o Estudante Insular, que já permitiu que 9 mil estudantes fossem abrangidos e, portanto, viajassem a custos muitos mais baixos”.

Esta preocupação dos social democratas com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os jovens, visa, segundo o líder da JSD e candidato, oferecer mais oportunidades, mas também promover a fixação de jovens na Região, através da diversificação económica.

Exemplo disto é “através de emprego qualificado no que diz respeito às tecnológicas, mas também ao empreendorismo jovem, não se esquecendo obviamente de uma das prioridades e preocupações das nossas lideranças que é a habitação”.

O porta-voz desta iniciativa rematou, dando ênfase, novamente, que “este conjunto de desenvolvimento de programas, quer de estágios, quer de formação em contexto real de trabalho, quer em políticas de juventude concretas são preocupações que o PSD tem assumido ao longo dos últimos anos, e vai assumir e continuar a liderar, se merecer a confiança dos madeirenses nas próximas eleições”.

Os social democratas reforçam, assim, o seu compromisso com o apoio e proximidade à juventude da Região, facultando oportunidades e recursos essenciais para que possam prosperar e contribuir para o crescimento e a vitalidade da RAM.