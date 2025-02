A candidatura do PSD visitou, hoje, as Eiras, mais concretamente o Complexo Habitacional que ali existe, onde reafirmou que a grande prioridade do Governo é o setor em questão.

Rubina Leal, que foi a porta-voz da iniciativa, afirmou que o Governo do PSD tem vindo a promover soluções habitacionais para as famílias jovens e classe média. Munindo-se de números, destacou que em 2024, foram atribuídos 146 fogos. Este ano, serão 440, os espaços habitacionais que vão ser entregues, registando-se um recorde de famílias abrangidas.

“Portanto, aquilo que nós assistimos é a um ciclo governativo que coloca no centro das suas prioridades as políticas de habitação, onde teremos mais de 800 fogos que serão atribuídos às nossas famílias e aos nossos jovens”, disse aquela que integra a lista dos sociais-democratas candidata às eleições de 23 de março.

“Em Santa Cruz, por exemplo, durante os últimos 12 anos, a oposição não construiu nenhuma habitação”, considerou.

O PSD reafirmou, assim, “o compromisso com a habitação”, garantindo que vai continuar a trabalhar para que mais famílias tenham acesso a uma casa condigna, perspetivando, no próximo mandato, a construção de mais 1500 habitações.