PSD manifesta solidariedade com Cunha e Silva

O PSD/Madeira e o Grupo Parlamentar do PSD/Madeira, em comunicado enviado as redações, expressaram solidariedade com João Cunha e Silva.

O presidente da Mesa do Conselho Regiona do partido, face ao acordo de incidência parlamentar entre sociais-democratas e CDS para a próxima legislatura, já não será o indicado do PSD como candidato à presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Leia o comunicado do PSD/Madeira:

“1. O PSD/Madeira e o Grupo Parlamentar do PSD/Madeira estão solidários, tal como sempre estiveram, com o Presidente da Mesa do Congresso Regional, Dr. João Cunha e Silva.

2. A sua não indicação para candidato a Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira prendeu-se com uma questão política que é do conhecimento público, de modo a que fosse possível garantir a estabilidade e a governabilidade da Região, prioridades assumidas desde a primeira hora pelo Partido.

3. O PSD/Madeira e o Grupo Parlamentar do PSD/M reconhecem e enaltecem os grandes serviços que o Dr. João Cunha e Silva tem prestado ao Partido.”