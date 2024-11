Muito atacado pela bancada do PSD, inclusive com Brício Araújo a desafia-lo a retirar a moção de censura e Rui Marques a falar em telecomando a partir de Lisboa, Miguel Castro interveio ainda no período antes da ordem do dia, nesta manhã de terça-feira, marcado pela projeção da votação na próxima segunda-feira.

A bancada do PSD parece consciente de que será mesmo aprovada, com Brício Araújo a acusar o JPP de aproveitar o catalisador lançado pelo Chega para “se aliar ao PS, a fazer o que o PS mandar”, tendo então o líder parlamentar do Chega explicado as suas motivações.

“Quem viu esta bancada nos últimos 10 anos e olha para ela agora vê que a Madeira está a mudar”, clamou Miguel Castro, referindo que “quem tanto ostracizou a oposição ao longo dos anos, vem agora nos chamar de irresponsáveis?”

“O que dissemos é que se afastar Miguel Albuquerque, poderemos ter estabilidade, mas o PSD não quer. O PSD Madeira está sequestrado por Miguel Albuquerque”, rematou Miguel Castro, dizendo que “os madeirenses é que vão dizer se querem uma governação com transparência”.