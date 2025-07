O grupo parlamentar do PSD lamentou, esta manhã, em comunicado o falecimento de José António Camacho, antigo deputado à Assembleia Constituinte e primeiro Secretário Regional do Planeamento, Finanças e Comércio, no I Governo Regional da Madeira.

“Nascido em abril de 1946, dirigente do BANIF e professor de Matemática e Economia, era tido como um homem empático e profissional, tendo tido um papel importante na governação madeirense”, recorda o PSD.

Refira-se que José António Camacho, pai de três filhos, residia em Santa Maria Maior e faleceu aos 79 anos.

O PSD irá homenagear o antigo militante com um voto de pesar que dará entrada na Assembleia Legislativa da Madeira.