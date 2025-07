No debate em torno da proposta do CDS, que pretende adaptar a idade de acesso à pensão de velhice, em função da esperança média de vida, que é inferior na Região do que no continente, o JPP manifestou-se favorável.

Mariusky Spínola defendeu uma maior flexibilidade neste âmbito, recordando que a esperança média de vida a nível nacional é de 81 anos e na Região é de 79. A deputada entende, contudo, que alterar a idade de acesso à pensão de velhice requer estudos sobre o impacto financeiro da medida ao nível da Segurança Social.

Do Chega, Miguel Castro adiantou que o partido vai votar contra uma medida “populista”. Afirmou que a mesma “é criar uma ilusão aos madeirenses de que irão se reformar mais cedo, para depois a proposta ser chumbada pelos deputados eleitos pela Madeira na Assembleia da República”. Classificou a “medida de bonita, mas será rejeitada”. Em reação, Sara Madalena lembrou que o Chega votou a favor de medida idêntica nos Açores.

“O sr. deputado não estou a lição. Vai levar falta”, ironizou”. O líder do Chega disse que decide pelos madeirenses e não pelos açorianos. Do PSD, Vera Duarte considerou que o debate em torno desta proposta é “uma oportunidade”, lembrando o contexto demográfico regional, o aumento da longevidade com qualidade de vida. Refira-se que já antes, o PS tinha manifestado que é favorável à proposta e o IL que discordava da mesma.