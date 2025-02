A candidatura do PSD esteve, este sábado, na baía de Câmara de Lobos, onde reafirmou a importância da renovação da frota de pesca do peixe-espada-preto e o aumento das quotas de pescado, do qual o PSD e o Governo garantem estar “totalmente empenhados”.

Na ocasião, Leonel Silva destacou a urgência desta medida e da autorização para aumentar o tamanho das embarcações da parte da União Europeia, alertando, ainda, para o envelhecimento das embarcações e a sucessiva falta de apoio dos anteriores Governos da República, que eram governados pelo PS. “A nossa frota de espadeiros está envelhecida. Com isso em mente, o PSD quer mudar essa realidade e garantir melhores condições para os nossos pescadores”, afirmou o candidato.

Conforme referiu o partido, o financiamento, no valor de 5 milhões de euros, foi autorizado pela Comissão Europeia, será suportado pelo Orçamento Regional, entretanto chumbado, e prevê três objetivos principais: “reforçar a segurança das embarcações, melhorar o conforto e as condições de trabalho dos pescadores e garantir uma melhor conservação do pescado.”

Mais acrescenta que o plano de apoio prevê que os pescadores possam candidatar-se a fundos, com 50% do investimento elegível financiado a fundo perdido.

Com esta medida, o PSD Madeira reafirma o seu compromisso com o setor das pescas, garantindo que os profissionais do mar terão mais segurança, melhores condições de trabalho e maior competitividade no mercado.