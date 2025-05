A coligação PSD-CDS venceu as eleições de hoje no concelho do Porto Moniz com 798 votos.

Os resultados já publicados apontam para uma vitória clara da candidatura liderada na Madeira por Pedro Coelho.

Já o PS, cujo candidato é Emanuel Câmara, presidente da Câmara do Porto Moniz, fica em segundo lugar com 696 votos, menos 102 do que a coligação.

Em terceiro lugar está o Chega, com 185 votos e em quarto o JPP, com 66 votos.

Por freguesias, o PS venceu em duas (Ribeira da Janela e Achadas da Cruz) e o PSD outras duas (Seixal e Porto Moniz).

Estavam inscritos para votar no Porto Moniz 3.012 eleitos. Votaram apenas 1.852.