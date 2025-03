O Partido Social Democrata (PSD) visitou recentemente o local previsto para a construção do Centro de Acolhimento Empresarial no Faial, um projeto considerado crucial para o crescimento da economia local e regional. No entanto, o início das obras ainda está pendente devido ao bloqueio político imposto pela oposição, conforme sublinham os social-democratas em nota de imprensa.

Cláudia Perestrelo, deputada e candidata pelo PSD, destacou ser “um investimento estratégico de cerca de 2,5 milhões de euros que teria um impacto significativo na economia regional, promovendo inovação e crescimento sustentável”.

“Apesar da visão clara do Governo Regional para fortalecer o tecido empresarial e melhorar o ecossistema económico da Região, a partir da Costa Norte, a candidata lamentou a postura dos partidos da oposição. “Infelizmente, mais uma vez, a Oposição colocou os seus interesses políticos à frente do desenvolvimento da Região. Bloquearam irresponsavelmente um projeto que beneficiaria diretamente a população do Faial e o crescimento económico local”. O PSD reafirmou o seu compromisso em continuar a apostar na modernização e na competitividade da economia regional, garantindo o apoio à criação e crescimento de empresas e impulsionando um desenvolvimento territorial equilibrado”, nota o mesmo documento.

O PSD reafirma, assim, o seu compromisso em continuar a apostar na modernização e competitividade da economia regional, com um foco claro na criação e no crescimento das empresas, promovendo um desenvolvimento territorial equilibrado e sustentável para toda a Região.