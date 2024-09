PSD enfatiza instalação dos radares no Aeroporto

Paulo Neves, deputado do PSD Madeira eleito à Assembleia da República, congratulou-se, hoje, com o facto de “finalmente virem a ser instalados, até ao final do próximo mês de outubro e pela NAV, os aparelhos necessários à medição dos ventos no Aeroporto Internacional da Madeira – uma reivindicação que foi consecutivamente expressa, pelo PSD/Madeira e junto do Governo da República, ao longo dos últimos anos, embora sem qualquer efeito ou resposta por parte do Governo Socialista enquanto foi poder a nível nacional”.

Na ocasião, o social-democrata fez questão de reforçar que esta é “uma boa notícia” para a Região, no respeitante à mobilidade aérea, reiterando que,” também nesta área e a par das melhorias que venham a ser garantidas do ponto de vista das infraestruturas, é também no novo modelo de Subsídio Social de Mobilidade que se centram as atenções”.

Ou seja, frisou o deputado, “embora sendo positiva a desburocratização anunciada pelo Grupo de Trabalho constituído para este efeito quanto ao acesso aos reembolsos, o PSD/Madeira continuará a lutar para que “os Madeirenses e Porto-Santenses só paguem a tarifa de Residente e de Estudante nas suas deslocações”, sendo essa uma das bandeiras que sempre foi e continuará a ser dos deputados Social-Democratas eleitos à República, num processo que está, neste momento, em preparação e cujas conclusões se aguardam para breve”.

Paulo Neves que, ainda no respeitante aos aparelhos de medição dos ventos, acrescentou que “os mesmos já se encontram na Região e que a recolha dos dados irá desenvolver-se, durante um ano, conforme as diferentes épocas do ano, de modo a que, no fim deste período, venha a ser avaliada, tecnicamente, a necessidade de serem revistos ou não os limites atualmente existentes”.