Com o objetivo de destacar e reconhecer o trabalho exemplar que a associação e os grupos de folclore desenvolvem na preservação e promoção da cultura tradicional madeirense e adequar medidas legislativas que facilitem a missão destas entidades, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira visitou a sede da AFERAM – Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira.

Durante a iniciativa, Nuno Maciel enalteceu a importância do papel da AFERAM, que “ao longo de quase 20 anos de existência, tem-se destacado pela elevação da etnografia regional, através de um trabalho criterioso e de excelência na apresentação das tradições locais. A associação tem desenvolvido «uma ação fundamental na valorização do traje, da música e dos instrumentos típicos madeirenses, como os cordofones, elementos essenciais do património material e imaterial da nossa cultura”.

Um dos aspetos mais destacados foi o trabalho editorial, através da publicação dos cadernos temáticos dedicados aos cordofones, ao traje e ao cancioneiro madeirense. De acordo com o parlamentar, «estas publicações refletem o compromisso da associação com a preservação das especificidades regionais, resultando de estudos e dados concretos que garantem a autenticidade e a qualidade da tradição que nos diferencia enquanto povo».

A formação contínua promovida pela AFERAM foi, também, sublinhada como um fator chave para a manutenção e elevação da qualidade dos grupos de folclore associados, espalhados pelas diversas localidades da Madeira. Nuno Maciel declarou que “através de uma formação sólida e de investigação dedicada, a AFERAM tem contribuído para que o folclore regional se mantenha vivo e fiel às suas raízes, ao mesmo tempo que fomenta a identidade cultural das comunidades locais.”

O social democrata manifestou, ainda, o reconhecimento pelo trabalho voluntário e incansável dos dirigentes da AFERAM, bem como dos vários grupos de folclore que, com dedicação, continuam a transmitir às novas gerações o legado cultural da Madeira. “É essencial que continuemos a apoiar iniciativas como a da AFERAM, que garantem a salvaguarda da nossa identidade e tradição”, finalizou.