O PSD-M e o CDS-PP assinaram, esta manhã, um acordo parlamentar com o objetivo de “garantir a estabilidade política e a governabilidade à Região Autónoma da Madeira, na XV legislatura 2024/2028”.

Conforme sublinha um comunicado de imprensa, ainda que os dois partidos “tenham histórias e identidades diferentes e, sem abdicar das suas respetivas autonomias políticas e estratégicas, acordaram, assim, um conjunto de princípios pelos quais se irão reger, no sentido de assegurar a estabilidade política que sempre foi assumida como prioridade”.

“Estão criadas, desta forma, as condições necessárias para que, cumprindo aquela que foi a intenção declarada, desde a primeira hora, pelo PSD/Madeira, partido vencedor das Eleições Regionais a 26 de maio, o Orçamento e o Programa de Governo sejam aprovados na maior celeridade possível, a favor da estabilidade e previsibilidade que as famílias, os trabalhadores e as empresas tanto necessitam”, remata a mesma nota.