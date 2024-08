O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, a continuidade da construção da Nova Unidade de Saúde Local do Porto Santo, que se torna possível graças ao Orçamento Regional, recentemente aprovado.

A porta-voz do PSD, Carla Rosado, afirmou que “com a aprovação do ORAM 2024, estão reunidas as condições para o lançamento da 2ª fase das obras de construção desta Unidade de Saúde Local, cujo concurso se prevê avançar até novembro deste ano.”

Esta medida é uma demonstração clara do compromisso do Governo Regional com a melhoria da acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde para a população residente e para quem visita a Ilha.

Carla Rosado sublinhou que “a Unidade de Saúde Local do Porto Santo irá oferecer mais e melhores serviços de saúde, com mais especialidades e especialistas, para além de um serviço Pré-Hospitalar disponível todo o ano.”

No que concerne à saúde e ao Porto Santo, a deputada lembrou, ainda, que existe uma panóplia de medidas que valem a pena destacar e que são exequíveis graças à estabilidade governativa e à aprovação do Orçamento, como o funcionamento da EMIR todo o ano, a introdução da nova unidade de hemodiálise, a criação da Unidade de Cuidados Paliativos, a criação da Unidade de Cuidados Continuados, e o novo regulamento de mobilidade de utentes.

“É importante salientar que o PS e o JPP esqueceram-se do Porto Santo ao votarem contra o ORAM 2024, mostrando uma clara falta de compromisso com a melhoria das condições de saúde na Ilha. Ao votarem contra este orçamento, PS e JPP demonstraram um desrespeito pelas necessidades dos residentes e visitantes do Porto Santo,” finalizou Carla Rosado.