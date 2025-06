O grupo parlamentar do PSD destacou, hoje, a verba do Orçamento Regional que pretende garantir “mais saúde e maior qualidade de vida à nossa população”, nomeadamente através da “continuidade na aposta na recuperação de cirurgias e no acesso especial a cuidados de saúde”.

Joana Silva recordou, numa iniciativa junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, que o ORAM tem “11 milhões de euros nesta área em específico” e que tem sido “esta opção do Governo Regional que tem permitido tornar os cuidados de saúde mais acessíveis e mais céleres”.

Na ocasião, a deputada deu como exemplo as 18.000 cirurgias realizadas em 2024, “o que se traduz em 1.500 cirurgias por mês ou 50 cirurgias por dia”, num investimento “em produção normal e produção adicional”.

A recuperação de cirurgias (e a produção adicional em concreto) é realizada, conforme explanou Joana Silva, quer pelo “reforço de especialistas, através da contratação de mais profissionais de saúde”, quer pela “prestação de serviços médicos externos em especialidades mais carenciadas”.